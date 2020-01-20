США посилять видачу віз для боротьби з пологовим туризмом

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Щорічно в США народжується близько 33 тисяч іноземців

Уряд США планує посилити видачу туристичних віз іноземкам, які планують народжувати дітей на території Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Повідомляється, що в адміністрації президента США Дональда Трампа можуть вже цього тижня оголосити про посилення правил видачі віз для боротьби з "пологовим туризмом". Планується, що співробітники Держдепартаменту зможуть відмовляти у видачі документа, якщо вважатимуть, що заявник планує в'їхати в США з метою домогтися громадянства для дитини.

"Ці зміни спрямовані на усунення ризиків національної безпеки і правозастосування, пов'язаних з "пологовим туризмом", включаючи кримінальну діяльність цієї індустрії", - повідомив представник Держдепу США.

Щорічно на території США народжується близько 33 тисяч дітей іноземців.

Зазначимо, у США громадянство надається будь-якій людині, який народився на території країни.

Нагадаємо, з жовтня в США вступили в силу нові правила, посилюють отримання віз. Заяви на тимчасові або постійні візи для громадян будуть відхилені з-за низького доходу або одержання допомоги з боку держави.

Також РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп пропонує прийняти закони, які посилить перевірки для покупців зброї в Штатах. зокрема, глава США пропонує ретельну перевірку біографічних даних при купівлі зброї.