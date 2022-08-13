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США посилять контроль експорту напівпровідників і газотурбінних двигунів

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Вашингтон, Субота 13 серпня 2022 03:29
США посилять контроль експорту напівпровідників і газотурбінних двигунів Фото: США посилять контроль за експортом напівпровідників (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США ввели новий експортний контроль щодо технологій для виробництва напівпровідників і газотурбінних двигунів, які мають вирішальне значення для їх національної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Технологічні досягнення, які дозволяють таким технологіям, як напівпровідники і двигуни, працювати швидше, ефективніше, довше і в більш важких умовах, можуть змінити правила гри як в комерційному, так і у військовому контексті", — заявив заступник Міністра торгівлі з промисловості й безпеки Алан Естевес.

Елементи керування включають ECAD, категорію програмних інструментів, що використовуються для перевірки інтегральних мікросхем або друкованих плат.

Раніше в ході прес-конференції в Литві глава Пентагону заявив, що НАТО не прагне до конфронтації, однак нагадав Росії про п'яту статтю Альянсу, в якій говориться, що напад на одного союзника НАТО означає атаку на всіх.

Остін 8 серпня також обговорив з місцевими чиновниками питання безпеки в регіоні та військову підтримку України.

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