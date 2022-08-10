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Глава Пентагону нагадав Росії про п'яту статтю НАТО, але запевнив, що не бажає війни

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Рига, Середа 10 серпня 2022 21:01
Глава Пентагону нагадав Росії про п'яту статтю НАТО, але запевнив, що не бажає війни Фото: Ллойд Остін, голова Пентагону США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Північноатлантичний альянс не прагне війни проти Росії, але продовжуватиме дотримуватися принципу колективної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна в ході брифінгу.

"Давайте начистоту. Ми не прагнемо до конфронтації і не являємо собою загрозу для Росії. Наша оновлена позиція просто відображає нашу незмінну і урочисту прихильність п'ятій статті. Напад на одного союзника НАТО - це напад на всіх союзників НАТО", - заявив глава Пентагону.

Він також додав, що ситуація, яка склалася у світовій політиці, вимагає від Альянсу більш швидкого і надійного реагування на виклики.

Нагадаємо, вчора, 8 серпня, Остін прибув до Латвії для того, щоб обговорити з місцевими чиновниками питання безпеки в регіоні і військову підтримку України.

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