Глава Пентагону нагадав Росії про п'яту статтю НАТО, але запевнив, що не бажає війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна в ході брифінгу .

"Давайте начистоту. Ми не прагнемо до конфронтації і не являємо собою загрозу для Росії. Наша оновлена позиція просто відображає нашу незмінну і урочисту прихильність п'ятій статті. Напад на одного союзника НАТО - це напад на всіх союзників НАТО", - заявив глава Пентагону.

Він також додав, що ситуація, яка склалася у світовій політиці, вимагає від Альянсу більш швидкого і надійного реагування на виклики.