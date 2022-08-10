Глава Пентагону нагадав Росії про п'яту статтю НАТО, але запевнив, що не бажає війни
Північноатлантичний альянс не прагне війни проти Росії, але продовжуватиме дотримуватися принципу колективної безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна в ході брифінгу.
"Давайте начистоту. Ми не прагнемо до конфронтації і не являємо собою загрозу для Росії. Наша оновлена позиція просто відображає нашу незмінну і урочисту прихильність п'ятій статті. Напад на одного союзника НАТО - це напад на всіх союзників НАТО", - заявив глава Пентагону.
Він також додав, що ситуація, яка склалася у світовій політиці, вимагає від Альянсу більш швидкого і надійного реагування на виклики.
Нагадаємо, вчора, 8 серпня, Остін прибув до Латвії для того, щоб обговорити з місцевими чиновниками питання безпеки в регіоні і військову підтримку України.
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