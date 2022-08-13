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США ужесточат контроль экспорта полупроводников и газотурбинных двигателей

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Вашингтон, Суббота 13 августа 2022 03:29
США ужесточат контроль экспорта полупроводников и газотурбинных двигателей Фото: США усилят контроль за экспортом полупроводников (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США ввели новый экспортный контроль в отношении технологий для производства полупроводников и газотурбинных двигателей, которые имеют решающее значение для их национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Технологические достижения, которые позволяют таким технологиям, как полупроводники и двигатели, работать быстрее, эффективнее, дольше и в более тяжелых условиях, могут изменить правила игры как в коммерческом, так и в военном контексте", — заявил заместитель министра торговли по промышленности и безопасности Алан Эстевес.

Элементы управления включают ECAD, категорию программных инструментов, используемых для проверки интегральных микросхем или печатных плат.

Ранее в ходе пресс-конференции в Литве глава Пентагона заявил, что НАТО не стремится к конфронтации, однако напомнил России о пятой статье альянса, в которой говорится, что нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех.

Остин 8 августа также обсудил с местными чиновниками вопросы безопасности в регионе и военную поддержку Украины.

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