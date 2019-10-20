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У Чилі через протести ввели комендантську годину, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    20.10.2019 - 12:31
У Чилі через протести ввели комендантську годину, є загиблі
Фото: військові на протестах у Чилі (twitter.com)

В результаті зіткнень загинули 3 людини

У Чилі в результаті заворушень під час антиурядових протестів в Сантьяго загинули 3 людини, влада столиці запровадила комендантську годину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомила мер Сантьяго Карла Рубілар, у неділю, 20 жовтня, під час протестів проти рішення щодо підвищення ціни на проїзд у метро сталася пожежа у столичному супермаркеті. В результаті пожежі загинули 3 людини. Також протестувальники пошкодили та спалили 78 станцій метро.

Зазначається, що в ході антиурядових протестів правоохоронці затримали майже 300 демонстрантів. Щонайменше 160 співробітників сил безпеки отримали поранення. Влада Сантьяго вперше за 29 років запровадила комендантську годину. Крім того, через заворушення у провінціях Вальпараїсо та Консепсьон було оголошено надзвичайний стан.

Наголошується, що президент країни Себастьян Піньєра оголосив про скасування рішення про підвищення ціни на проїзд у метро та закликав громадян до мирних акцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Іспанії правоохоронці застосували гумові кулі та водомети проти демонстрантів, які протестують через судові вироки лідерам каталонських сепаратистів. Маніфестанти вимагають звільнити каталонських політиків та надати незалежність регіону.

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