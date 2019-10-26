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Президент Чилі попросив уряд піти у відставку на тлі протестів

Новини » Політика    26.10.2019 - 19:17
Президент Чилі попросив уряд піти у відставку на тлі протестів
Фото: Себастьян Піньєра (twitter.com/sebastianpinera)

Себастьян Піньєра має намір здійснити перестановки в уряді

Президент Чилі Себастьян Піньєра попросив всіх міністрів подати у відставку, щоб здійснити перестановки в уряді на тлі протестів. Про це він сказав у ході звернення, опублікованого в Twitter.

"Я попросив всіх міністрів подати у відставку, щоб сформувати новий кабінет", - сказав він.

Крім того, президент Чилі "має намір скасувати надзвичайний стан у всіх регіонах починаючи з неділі".

Нагадаємо, вЧили на чергову акцію протесту в п'ятницю, 25 жовтня, зібралося більше мільйона людей, вона стала найбільшою в історії країни. Протестуючі вимагали проведення соціальних реформ.

У місті Сантьяго, столиці Чилі, демонстранти пройшли повз будівлі уряду, закликаючи президента країни Себастьяна Піньєра піти у відставку. Інцидентів протягом акції протесту зафіксовано не було. Марші протесту за участю тисяч людей пройшли також в інших містах країни.

Однією з причин початку протестів стало зростання цін на квитки в метро в Сантьяго. Акції швидко поширилися по всій країні, серед вимог були також підвищення заробітної плати і пенсій, зниження цін на ліки та проведення конституційної реформи.

Число загиблих на протестах в Чилі зросло до 18 У Чилі жертвами масових протестів стали 15 осіб
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