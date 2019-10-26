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У Чилі на акцію протесту 25 жовтня вийшли понад мільйон людей

Новини » Надзвичайні події    26.10.2019 - 05:25
У Чилі на акцію протесту 25 жовтня вийшли понад мільйон людей
Фото: військові на протестах у Чилі (twitter.com)

Протестувальники вимагають проведення соціальних реформ і відставки президента

У Чилі на чергову акцію протесту в п'ятницю, 25 жовтня, зібралося понад мільйон людей, вона стала найбільшою в історії країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Протестувальники вимагали проведення соціальних реформ.

У місті Сантьяго, столиці Чилі, демонстранти пройшли повз будівлі уряду, закликаючи президента країни Себастьяна Піньєра піти у відставку. Інцидентів протягом акції протесту зафіксовано не було.

Марші протесту за участю тисяч людей відбулися також у інших містах країни.

Нагадаємо, однією з причин початку протестів стало зростання цін на квитки в метро в Сантьяго. Акції швидко поширилися по всій країні, серед вимог були також підвищення заробітної плати і пенсій, зниження цін на ліки та проведення конституційної реформи.

У перші кілька днів демонстрації переросли в підпали і пограбування.

Президент Піньєра скасував рішення про підвищення цін на проїзд у метро, але протести не припинилися.

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