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У США успішно пройшли випробування ліки від коронавірусу

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 20:09
У США успішно пройшли випробування ліки від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пацієнти одужували менш, ніж за тиждень

У Сполучених Штатах успішно пройшли випробування препарату Remdesivir для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє CNN.

За словами лікаря-інфекціоніста Кейтлін Маллен з Університету Чикаго, всі хворі, які приймали препарат, швидко одужували від вірусу.

"Кращі новини в тому, що більшість наших пацієнтів вже виписалися, і це прекрасно. Тільки двоє пацієнтів померли", - зазначила вона.

У всіх пацієнтів, які брали участь у клінічному випробуванні препарату, були важкі респіраторні симптоми і лихоманка, але вони змогли покинути лікарню менш ніж через тиждень після лікування.

Проте в Університеті, який очолює дослідження, повідомили, що коментар Маллен - її особиста ініціатива і опублікований без дозволу. На думку відомства, будь-які висновки робити рано і науково необґрунтовано.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомляли, що вакцина проти коронавірусу з'явиться не раніше ніж через рік. При цьому пік пандемії COVID-19 у світі ще попереду.

Крім того, ведучий вакцинолог Оксфордського університету Сара Гілберт заявила, що вакцина від COVID-19 може бути готова вже у вересні. Також раніше ВООЗ говорили, що у світі працюють над більш, ніж 20 вакцинами від коронавіруса.

Додамо, що в США почалися клінічні випробування на людях нової потенційної вакцини проти коронавірусу.

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