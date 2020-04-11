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Вакцина від коронавірусу може бути готова у вересні, - вакцинолог Оксфорду

Новини » Коронавірус     11.04.2020 - 12:20
Вакцина від коронавірусу може бути готова у вересні, - вакцинолог Оксфорду
Ілюстративне фото (flickr.com njnationalguard)

Випробування на людях повинні відбутися протягом двох тижнів

Професор і ведучий вакцинолог Оксфордського університету Сара Гілберт заявила, що вакцина від COVID-19 може бути готова вже у вересні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

За її словами, випробування вакцини на людях повинні відбутися протягом наступних двох тижнів.

"Я думаю, що є велика ймовірність, що це спрацює, грунтуючись на тих речах, які ми зробили з цим типом вакцини", - зазначила науковець.

Вона додала, що створити вакцину до осені "майже можливо, якщо все буде добре", але попередила, що "ніхто не може обіцяти, що це спрацює".

"Це не просто здогадки, з кожним тижнем у нас з'являється все більше даних. Я б сказала, що ймовірність 80%, це моя особиста думка", - зазначила Гілберт.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я підписала угоди про співпрацю зі 130 вченими, спонсорами та виробниками для пришвидшення розробки вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що в США почалися клінічні випробування на людях нової потенційної вакцини проти коронавирусу.

У США коронавірусом заразилися понад 500 тис. осіб У ВСУ вже зафіксували 10 випадків COVID-19, з них один летальний
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