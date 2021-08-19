ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Байден: не вірю, що "Талібан" змінився

Новость на русском →
США, Четвер 19 серпня 2021 15:14
Байден: не вірю, що "Талібан" змінився фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент США Джо Байден заявив, що не вірить у те, що радикальний рух "Талібан" змінився.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Байдена в телекомпанії ABC.

На запитання ведучого, чи зазнав якихось змін рух "Талібан", Байден заявив:

"Я думаю , що вони переживають свого роду екзистенціальну кризу через (сумніви в тому, - ред.), чи хочуть вони виглядати повноправним урядом в очах міжнародної спільноти. Я не впевнений, що вони хочуть цього", - підкреслив він.

Нагадаємо, що раніше президент Джо Байден заявив, що США були готові до швидкого наступу і захоплення "Талібаном" всієї території Афганістану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Талібан Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
NEWS
Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати: що це означає
Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати: що це означає
DAILY
"Нас зрадили". Розповідь жінки-режисера, яка втекла від "Талібану" в Україну
Мілан Лєліч, Владислав Красінський "Нас зрадили". Розповідь жінки-режисера, яка втекла від "Талібану" в Україну