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США були готові до швидкого захоплення Афганістану "Талібаном", - Байден

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США , Понеділок 16 серпня 2021 23:25
США були готові до швидкого захоплення Афганістану "Талібаном", - Байден Фото: США були готові до швидкого захоплення Афганістану "Талібаном" (GettyImages)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки були готові до швидкого наступу й захоплення "Талібаном" усієї території Афганістану. Лідер країни пояснив, чому було прийнято рішення повернути військовослужбовців додому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена під час його виступу.

"США були готові до швидкого колапсу в Афганістані, який спостерігається зараз", - заявив Байден.

За словами президента, якби американські військовослужбовці не покинули території Афганістану, це могло б призвести до збільшення масштабу конфлікту у країні, у зв’язку з чим знадобилися б тисячі додаткових військових.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що Сполучені Штати Америки прийняли рішення вивести своїх військовослужбовців з території Афганістану.

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Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
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