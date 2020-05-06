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У США цільова група з COVID-19 займатиметься підготовкою до відкриття економіки

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 18:52
У США цільова група з COVID-19 займатиметься підготовкою до відкриття економіки
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Цільова робоча група займеться програмами з розробки вакцин та терапії

Президент США Дональд Трамп розповів, що цільова група з коронавірусу займатиметься підготовкою до відкриття економіки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За його словами, цільова група з коронавірусу, працюватиме "необмежений час", не дивлячись на чутки, що напередодні президент та інші посадовці адміністрації говорили про плани цілком припинити роботу групи протягом наступних декількох тижнів.

"Робоча група, яку очолює віце-президент США Майк Пенс, зосередиться на безпечному відкритті економічної діяльності після зняття обмежень, запроваджених на час епідемії коронавірусу", - заявив Трамп.

Він також відзначив успіхи в виробництві апаратів штучної вентиляції легень, а також поширенні тестування, забезпеченні захисних матеріалів для медпрацівників.

"Через ці успіхи, робоча група продовжить працювати необмежений час і зосередить зусилля на безпеці та відкритті нашої країни", - сказав президент США.

Трамп також наголосив, що робоча група займеться програмами з розробки вакцин та терапії.

Нагадаємо, нещодавно адміністрація Трампа планувала згорнути роботу цільової групи з коронавірусу в найближчі тижні.

Як повідомляло РБК-Україна, у США кількість смертей від коронавірусу перевищила 70 тисяч, з них за добу померли 1227 пацієнтів. Всього в Америці COVID-19 захворіли понад 1,2 млн осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що Білий дім заборонив членам своєї робочої групи з коронавірусу COVID-19 давати свідчення в Конгресі США. У Палаті представників заявили про намір заслухати чиновників про боротьбу з коронавірусом.

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