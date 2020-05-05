ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США планують згорнути роботу цільової групи з COVID-19

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 21:50
У США планують згорнути роботу цільової групи з COVID-19
Фото: Білий будинок (Twitter / bbc)

Трамп планує розпочати "відкриття" країни, незважаючи на продовження пандемії

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує згорнути роботу цільової групи з коронавірусу в найближчі тижні. Про це повідомляє The New York Times.

Повідомляється, що цільова група буде згорнута, оскільки Білий дім рухається до першої фази плану Трампа за "відкриття" країни. За словами чиновника, зараз увага буде зосереджена на терапії, розробці та тестуванні вакцин.

При цьому на даний момент в США не фіксують зниження кількості захворювань та летальних випадків. Згідно з документом, який поширюється в адміністрації Трампа, до 1 червня кількість смертей від коронавіруса може досягати 3 тисяч на добу.

Нагадаємо, у США кількість смертей від коронавірусу перевищила 70 тисяч, з них за добу померли 1227 пацієнтів. Всього в Америці COVID-19 захворіли понад 1,2 млн осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що Білий дім заборонив членам своєї робочої групи з коронавірусу COVID-19 давати свідчення в Конгресі США. У Палаті представників заявили про намір заслухати чиновників про боротьбу з коронавірусом.

У Британії за добу від COVID-19 померли майже 700 людей США та Британія почали першу фазу переговорів про вільну торгівлю
Новини України Сполучені Штати АмерикиБілий дімКоронавірус
News
On Top