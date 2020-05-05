У США планують згорнути роботу цільової групи з COVID-19

Фото: Білий будинок (Twitter / bbc)

Трамп планує розпочати "відкриття" країни, незважаючи на продовження пандемії

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує згорнути роботу цільової групи з коронавірусу в найближчі тижні. Про це повідомляє The New York Times.

Повідомляється, що цільова група буде згорнута, оскільки Білий дім рухається до першої фази плану Трампа за "відкриття" країни. За словами чиновника, зараз увага буде зосереджена на терапії, розробці та тестуванні вакцин.

При цьому на даний момент в США не фіксують зниження кількості захворювань та летальних випадків. Згідно з документом, який поширюється в адміністрації Трампа, до 1 червня кількість смертей від коронавіруса може досягати 3 тисяч на добу.

Нагадаємо, у США кількість смертей від коронавірусу перевищила 70 тисяч, з них за добу померли 1227 пацієнтів. Всього в Америці COVID-19 захворіли понад 1,2 млн осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що Білий дім заборонив членам своєї робочої групи з коронавірусу COVID-19 давати свідчення в Конгресі США. У Палаті представників заявили про намір заслухати чиновників про боротьбу з коронавірусом.