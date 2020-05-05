У Трампа заборонили робочій групі по COVID-19 давати свідчення в Конгресі

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У Палаті представників заявили про намір заслухати чиновників про боротьбу з коронавірусом

Білий дім заборонив членам своєї робочої групи по коронавірусу COVID-19 давати свідчення в Конгресі США. Про це повідомляє газета Hill з посиланням на високопоставленого представника адміністрації Сполучених Штатів.

Члени цільової групи та ключові депутати отримали вказівку не приймати запрошення брати участь в слуханнях в Конгресі в травні, тоді як іншим установам, які відповідають на пандемію, рекомендується обмежити кількість слухань, які вони відвідують.

"На даний момент нам потрібно, щоб всі були на місцях і щоб робота з реагування на коронавірус була в пріоритеті", - сказав співрозмовник видання.

Раніше в Палаті представників заявили про намір заслухати наступного тижня чиновників з різних відомств, приєднаних до робочої групи, оскільки демократи, які керують Палатою представників, підозрюють, що адміністрація з затримкою і з помилками реагувала на пандемію.

Нагадаємо, раніше Білий дім заборонив голові Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі давати показання Конгресу США.

У США кількість загиблих від коронавірусу становить 67 тисяч, а загальна кількість інфікованих досягла 1 158 000 чоловік. Так, Нью-Йорк став епіцентром спалаху захворювання в країні: на сьогоднішній в місті і штаті підтверджено 316 415 випадків захворювання 24 708 випадків смерті.

Зазначимо, що у США кількість жертв коронавіруса COVID-19 перевищила втрати американської армії під час війни у В'єтнамі. За більш ніж десятиліття бойових дій у В'єтнамі загинули 58 220 чоловік.