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В США целевая группа по COVID-19 будет заниматься подготовкой к открытию экономики

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 18:52
В США целевая группа по COVID-19 будет заниматься подготовкой к открытию экономики
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Целевая рабочая группа займется программами по разработке вакцин и терапии

Президент США Дональд Трамп рассказал, что целевая группа по коронавирусу будет заниматься подготовкой к открытию экономики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По его словам, целевая группа по коронавирусу будет работать "неограниченное время", несмотря на слухи, что накануне президент и другие чиновники администрации говорили о планах полностью прекратить работу группы в течение следующих нескольких недель.

"Рабочая группа, которую возглавляет вице-президент США Майк Пенс, сосредоточится на безопасном открытии экономической деятельности после снятия ограничений, введенных на время эпидемии коронавируса", - заявил Трамп.

Он также отметил успехи в производстве аппаратов искусственной вентиляции легких, а также распространении тестирования, обеспечении защитных материалов для медработников.

"За эти успехи, рабочая группа продолжит работать неограниченное время и сосредоточит усилия на безопасности и открытии нашей страны", - сказал президент США.

Трамп также отметил, что рабочая группа займется программами по разработке вакцин и терапии.

Напомним, недавно администрация Трампа планировала свернуть работу целевой группы по коронавирусу в ближайшие недели.

Как сообщало РБК-Украина, в США количество смертей от коронавируса превысило 70 тысяч, из них за сутки умерло 1227 пациентов. Всего в Америке COVID-19 заболели более 1,2 млн человек.

Ранее РБК-Украина писало, что Белый дом запретил членам своей рабочей группы по коронавирусу COVID-19 давать показания в Конгрессе США. В Палате представителей заявили о намерении заслушать чиновников о борьбе с коронавирусом.

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