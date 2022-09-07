США тренували військових ЗСУ, які потопили російський корабель "Василий Бех"

Про це заявив заступник керівника Пентагону Білл Лаплант. За його словами, військові пройшли навчання на протикорабельних ракетах Harpoon, якими й було потоплено корабель, у США наприкінці травня.

Ракету Україні надала країна-союзник США, назву якої представник Пентагону відмовився називати, а уточнив, що її зняли з корабля і встановили на автомобільну платформу.

"Зараз відбуваються неймовірні інновації, а ми просто недостатньо про це говоримо", - заявив Лаплант.

Також за його інформацією, українські військові використали Harpoon для потоплення ще одного військового корабля РФ, але не назвав якого.