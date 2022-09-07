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США тренували військових ЗСУ, які потопили російський корабель "Василий Бех"

Фото: США тренували військових ЗСУ, які потопили корабель РФ "Васілій Бех" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В Пентагоні заявили, що українські військові, які уразили російський військовий корабель "Василий Бех", пройшли навчання у Сполучених Штатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense News.

Про це заявив заступник керівника Пентагону Білл Лаплант. За його словами, військові пройшли навчання на протикорабельних ракетах Harpoon, якими й було потоплено корабель, у США наприкінці травня.

Ракету Україні надала країна-союзник США, назву якої представник Пентагону відмовився називати, а уточнив, що її зняли з корабля і встановили на автомобільну платформу.

"Зараз відбуваються неймовірні інновації, а ми просто недостатньо про це говоримо", - заявив Лаплант.

Також за його інформацією, українські військові використали Harpoon для потоплення ще одного військового корабля РФ, але не назвав якого.

Нагадаємо, що у червні внаслідок удару українськими захисниками по російському буксиру "Василий Бех", було вражено 70% екіпажу. При цьому доля решти - невідома.

Потім журналіст Washington Post Ден Ламот заявив, що буксир "Василий Бех" знищений ракетою Harpoon.

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