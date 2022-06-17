ru ua
Пт, 17 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Уражено 70% екіпажу: з'явилися подробиці удару по російському буксиру "Василий Бех"

Новость на русском →
Зміїний, П'ятниця 17 червня 2022 11:46
Уражено 70% екіпажу: з'явилися подробиці удару по російському буксиру "Василий Бех" Фото: українські військові знищили ворожий буксир "Василий Бех" (twitter.com/charter_97)
Автор: Марія Кучерявець

Внаслідок удару українськими захисниками по російському буксиру "Василий Бех" було вражено 70% екіпажу. При цьому доля решти - невідома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Одеської міськради.

За даними міськради, які посилаються на офіційний коментар ОК "Південь", зараз ворожі кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію.

"Незважаючи на оздоблення зенітно-ракетним комплексом "ТОР", буксир перетворено на плавуче вогнище. За попередніми даними, уражено 70% екіпажу, доля решти - невідома", - йдеться в повідомленні.

Що сталося

Нагадаємо, сьогодні ВМС України завдали удару по буксиру Чорноморського флоту РФ "Василь Бех", на борту якого знаходився зенітно-ракетний комплекс "ТОР". Вороже судно в цей час транспортувало на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад Чорноморського флоту.

За інформацією голови Одеської ОВА Максима Марченка, у буксир влучили ракети Harpoon.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорне море остров Змеиный ВМС України
NEWS
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
DAILY
Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска
Михайло ФедоровВіце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска