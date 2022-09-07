UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США тренировали военных ВСУ, потопивших российский корабль "Василий Бех"

Фото: США тренировали военных ВСУ, которые потопили корабль РФ "Василий Бех" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Пентагоне заявили, что украинские военные, которые поразили российский военный корабль "Василий Бех", прошли обучение в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense News.

Об этом заявил заместитель руководителя Пентагона Билл Лаплант. По его словам, военные прошли учения на противокорабельных ракетах Harpoon, которыми и был потоплен корабль, в США в конце мая.

Ракету Украине предоставила страна-союзник США, название которой представитель Пентагона отказался называть, а уточнил, что ее сняли с корабля и установили на автомобильную платформу.

"Сейчас происходят невероятные инновации, а мы просто недостаточно об этом говорим", - заявил Лаплант.

Также по его информации, украинские военные использовали Harpoon для потопления еще одного военного корабля РФ, но не назвал какого.

Напомним, что в июне в результате удара украинскими защитниками по российскому буксиру "Василий Бех", было поражено 70% экипажа. При этом судьба остальных - неизвестна.

Потом журналист Washington Post Дэн Ламот заявил, что буксир "Василий Бех" уничтожен ракетой Harpoon.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонСоединенные Штаты АмерикиВойна в Украине