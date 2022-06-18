ru ua
Сб, 18 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Пентагоні підтвердили, що буксир "Василий Бех" знищений ракетою "Гарпун", - ЗМІ

Новость на русском →
Київ, Субота 18 червня 2022 00:43
У Пентагоні підтвердили, що буксир "Василий Бех" знищений ракетою "Гарпун", - ЗМІ Фото: корабель-буксир "Василь Бех" (twitter.com/charter_97)
Автор: Константин Широкун

Чиновник Міністерства оборони США підтвердив, що російський буксир "Василий Бех" був потоплений американською ракетою "Гарпун".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Washington Post Дена Ламота.

За його словами, ЗСУ вразили російський військово-морський буксир принаймні однією ракетою "Гарпун". Джерело в Пентагоні також повідомило, що ракети вироблені в США, але поставлялися Україні третьою країною.

Як відомо, в ніч на 17 червня Військово-морські сили України ракетами класу "Земля-поверхня" точно вразили російський буксир. Удар по ньому припав в той час, коли він перевозив на острів Зміїний боєприпаси, озброєння і особовий склад ЧФ РФ.

Раніше повідомлялося, що Чорноморський флот РФ звів до мінімуму число кораблів з крилатими ракетами "Калібр" у Чорному морі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Черноморский флот Збройні сили України
NEWS
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
DAILY
Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска
Михайло ФедоровВіце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска