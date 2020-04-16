США вимагають від Росії звільнення всіх полонених українців

Ілюстративне фото (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

США вітають сьогоднішній обмін полоненими

Сполучені Штати Америки привітали сьогоднішній обмін полоненими між Україною та підконтрольними Росії терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР". Про це повідомили у посольстві США в Україні на сторінці в Twitter.

У посольстві заявили, що Вашингтон вимагає від Росії звільнення всіх полонених українців та повного виведення сил з території України.

"Попри сьогоднішній прогрес, багато українців залишаються несправедливо ув'язненими Росією та її поплічниками, а Росія продовжує незаконно порушувати суверенітет та територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх інших українців, і повністю вивести свої сили з території України", - йдеться у заяві.

Крім того, у дипломатичному представництві наголосили, що США продовжать підтримувати санкції проти Росії, поки Кремль не поверне Україні контроль над окупованим Кримом та повністю не виконає умови мінських домовленостей.

Нагадаємо, сьогодні відбувся обмін полоненими між Києвом та проросійськими бойовиками. Сьогодні на підконтрольну Україні територію повернулися 20 українців. Звільнені з полону громадяни пройдуть обов'язкову 14-денну обсервацію.

Також РБК-Україна писало, що в рамках обміну полоненими Україна передала проросійським бойовиками двох громадян Росії. Російський консул зафіксував добровільну участь звільнених росіян в процесі обміну.