США вимагають від Індонезії компенсацій на 350 млн доларів за імпортним спіром

В Індонезії заявили про перегляд правил імпорту власної продукції і виконання розпоряджень СОТ

Влада Сполучених Штатів звернулися до Світової організації торгівлі (СОТ) з проханням схвалити введення санкцій проти Індонезії після перемоги в торговому спорі в минулому році, який коштував Вашингтону 350 млн доларів. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначено, що Штати і Нова Зеландія в 2017 році виграли спір з обмежень на імпорт індонезійських продуктів, в тому числі винограду, сухофруктів, яловичини і м'яса птиці. Однак Індонезія не виконала приписи СОТ про обмеження. Штати заявили, що будуть щорічно збільшувати суму претензій до Індонезії, так як економіка цієї країни "продовжує розширюватися".

Глава міністерства зовнішньої торгівлі Індонезії Оке Нурван заявив, що країна переглянула правила імпорту власної продукції і виконала розпорядження СОТ. За його словами, в Джакарті стежать за заявами США щодо компенсацій.

Додамо, Індонезія входить у Загальну систему преференцій на користь країн, що розвиваються, у рамках якої країні надають пільгові тарифи на експорт у розмірі 2 млрд доларів.

Нагадаємо, Китай оголосив про плани ввести нові мита на американські товари розміром від 5 до 25%. Зазначено, що загальна вартість товарів, на які пропонується ввести нові мита, становить близько 60 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, США загрожують помститися Туреччині за введення мит на американські товари.