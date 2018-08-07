США требуют от Индонезии компенсаций на 350 млн долларов по импортному спору

В Индонезии заявили о пересмотре правил импорта собственной продукции и выполнении предписаний ВТО

Власти Соединенных Штатов обратились к Всемирной торговой организации (ВТО) с просьбой одобрить введение санкций против Индонезии после победы в торговом споре в прошлом году, стоившем Вашингтону 350 млн долларов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Указано, что Штаты и Новая Зеландия в 2017 году выиграли спор по ограничениям на импорт индонезийских продуктов, в том числе винограда, сухофруктов, говядины и мяса птицы. Однако Индонезия не выполнила предписаний ВТО об ограничениях. Штаты заявили, что будут ежегодно увеличивать сумму претензий к Индонезии, так как экономика этой страны "продолжает расширяться".

Глава министерства внешней торговли Индонезии Оке Нурван заявил, что страна пересмотрела правила импорта собственной продукции и выполнила предписания ВТО. По его словам, в Джакарте следят за заявлениями США по компенсациям.

Добавим, Индонезия входит во Всеобщую систему преференций в пользу развивающихся стран, в рамках которой стране предоставляют льготные тарифы на экспорт в размере 2 млрд долларов.

Напомним, Китай объявил о планах ввести новые пошлины на американские товары размером от 5 до 25%. Указано, что общая стоимость товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины, составляет около 60 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, США грозят отомстить Турции за ввод пошлин на американские товары.