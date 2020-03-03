У США торнадо знищив понад 40 будинків, є загиблі

Фото: наслідки торнадо у Нешвіллі (twitter.com/TNPhotoShelleyM)

Поліція міста повідомила про двох загиблих, рятувальники продовжують розбирати завали

У Сполучених Штатах Америки два потужних торнадо пронеслися містом Нешвілл, штат Теннесі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Повідомляється, що найбільше постраждав центр міста. Торнадо зруйнував понад 40 будинків, у тому числі кілька житлових будинків та шкіл міста. Суттєвих збитків стихія завдала місцевому аеропорту - зруйновано кілька ангарів, пошкоджена лінія електропередач.

Фото: наслідки торнадо в Нешвіллі (twitter.com/TNPhotoShelleyM, /PopularSleeze)

За даними поліції Нешвілла, відомо про два смертельні випадки. Рятувальні служби продовжують розбирати завали будинків, тому загиблих може бути значно більше.

"Торнадо пронісся по округу. У нас є люди в лікарні, і, чесно кажучи, були смертельні випадки", - сказав мер Нешвілла Джон Купер.

Нагадаємо, в січні на півдні США в результаті сильних торнадо загинули 11 осіб. Серед загиблих - двоє осіб у штаті Луїзіана. У Техасі пожежний і поліцейський були збиті автомобілем, який через ожеледицю з'їхав з дороги. Ще троє людей загинули в Алабамі. Внаслідок негоди понад 200 тисяч осіб у кількох штатах залишилися без електроенергії.

Також РБК-Україна повідомляло, що внаслідок торнадо в Оклахомі у місті Ель-Ріно загинули дві людини.