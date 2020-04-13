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У США через торнадо загинули шість осіб

Новини » Надзвичайні події     13.04.2020 - 09:29
У США через торнадо загинули шість осіб
Ілюстративне фото (twitter.com/ARomero_WX)

У штаті Луїзіана були пошкоджені близько 300 житлових будинків

Від торнадо в штаті Міссісіпі (США) померли як мінімум 6 чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на місцеве агентство з надзвичайних ситуацій MSEMA.

Як повідомляється, співробітники надзвичайних служб поки що не можуть сказати, який збиток був нанесений Міссісіпі, але в сусідньому штаті Луїзіана були пошкоджені близько 300 житлових будинків, господарські будівлі, і кілька тис. людей залишилися без електропостачання.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки на початку березня два потужних торнадо обрушилися на місто Нешвіллі, штат Теннесі. Торнадо зруйнував більше 40 будинків, у тому числі кілька житлових будинків та шкіл міста.

Також 19 людей загинули внаслідок руйнівного торнадо в американському місті Нешвілл, штат Теннессі. Найбільше постраждала східна частина міста і передмістя.

Крім того РБК-Україна раніше повідомляло, що в січні на півдні США в результаті сильних торнадо загинули 11 осіб. Серед загиблих - двоє чоловік у штаті Луїзіана. У Техасі пожежний і поліцейський були збиті автомобілем, який через ожеледицю з'їхав з дороги.

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