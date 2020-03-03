Кількість жертв торнадо в США різко зросла, Трамп їде в зону лиха

Фото: наслідки торнадо у Нешвіллі (twitter.com/chrisconte)

Стихія забрала життя 19 людей

Щонайменше 19 людей загинули внаслідок руйнівного торнадо в американському місті Нешвілл, штат Теннессі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на abcnews.

Повідомляється, що торнадо в Нешвіллі був одним з трьох, які пронеслися штатом Теннессі за одну ніч. За даними місцевої влади, стихія зруйнувала понад 48 будівель. Найбільше постраждала східна частина міста і передмістя.

Відомо про 19 загиблих та десятках поранених. Рятувальні служби продовжують розбирати завали будинків, тому загиблих може бути значно більше.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв штату підтримку федерального уряду. Також американський лідер анонсував поїздку до постраждалого від торнадо Теннессі в п'ятницю, 6 березня.

Нагадаємо, раніше два потужних торнадо пронеслися містом Нешвілл, штат Теннессі. Торнадо зруйнував понад 40 будівель, в тому числі кілька житлових будинків та шкіл міста. Істотного збитку стихія завдала місцевому аеропорту - зруйновано кілька ангарів, пошкоджена лінія електропередач. Вранці 3 березня повідомлялося про двох загиблих.