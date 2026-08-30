Генералы США предостерегают Гегсета от продолжительной войны с Ираном, - WP

Топгенералы и адмиралы США предупредили министра обороны Пита Гегсета, что продолжавшаяся война с Ираном недопустима. Масштабная операция на Ближнем Востоке подрывает готовность американской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Почему возникли споры в Пентагоне

Как отмечает издание, предупреждения глав армии, ВМС, ВВС и четырехзвездочных командующих изложены в секретном отчете "Книга приказов министра обороны" (SDOB) от 14 августа.

Документ оценивает наличие сил и средств Пентагона по всему миру.

Командующие Европейского, Тихоокеанского и Южного командований США выразили "несогласие" с приказом расширить силы на Ближнем Востоке.

Они подчеркнули, что передача кораблей, самолетов и разведывательных систем истощает их собственные резервы и мешает выполнять задачи обороны США.

"Продолжающаяся уже шесть месяцев операция в Иране стала слишком сложной и затянулась", - рассказал собеседник издания на условиях анонимности.

Наибольший удар - по флоту и ПВО

Наиболее критической ситуация оказалась в Военно-морских силах США, обеспечивающих блокаду иранских портов и защиту торговых путей в Ормужском проливе.

Ключевые проблемы, о которых предупредили генералы:

Кризис ВМС - готовыми к развертыванию остаются менее 25% флота эсминцев.

Дефицит ракет - длительные бои истощили запасы перехватчиков для систем Patriot, THAAD и крылатых ракет Tomahawk.

Потеря дронов Пентагон уже потерял около 25% своего парка беспилотников Reaper.

Продолжение служб - развертывание отдельных подразделений, в том числе 82-й воздушно-десантной дивизии, затянется на срок до одного года, а некоторых сил ВВС - до 2027 года.

Из-за истощения американских арсеналов союзники США в Тихоокеанском регионе уже предостерегают, что это делает их уязвимыми перед возможными действиями Китая.

Представитель министра обороны Шон Парнелл заявил, что Пентагон не комментирует внутренние оперативные обсуждения и оценки рисков.