НАТО и ЕС давят на две страны, чтобы они передали Украине ракеты для Patriot, - СМИ
НАТО и ЕС пытаются убедить две европейские страны передать Украине ракеты Patriot. Речь идет об Испании и Греции, у которых есть значительные запасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Испания и Греция имеют одни из самых больших запасов перехватчиков Patriot среди союзников Украины. Особый интерес для Киева и его партнеров представляют ракеты PAC-2.
По данным Bloomberg, ответные призывы к Мадриду и Афинам звучали еще летом.
По словам представителя ЕС, вопрос о помощи Украине должны обсудить министры обороны и иностранных дел ЕС во время встречи в Дублине. К переговорам также присоединятся представители Украины, Великобритании, Норвегии, Исландии и Швейцарии.
Почему страны не спешат с передачей
Греция была среди первых государств, передавших Украине боеприпасы после начала полномасштабного вторжения России. В то же время Афины оказывали сопротивление давлению передачи ракет Patriot.
Греческие власти объясняют это необходимостью хранить достаточные запасы вооружения для собственной обороны на фоне длительного соперничества с Турцией.
Испания ранее заявляла, что в 2026 году предоставит Украине военную помощь в 1 млрд евро. В то же время, представитель правительства Греции и представитель Министерства обороны Испании отказались комментировать Bloomberg нынешние переговоры.
Тем временем Европа столкнулась с дефицитом ракет для Patriot из-за их активного использования во время войны США с Ираном. Часть американских запасов из Европы была переброшена на Ближний Восток.
В то же время в НАТО и Пентагоне отрицают критическую ситуацию. Восстановление запасов может продолжаться годами, а существенное пополнение ожидается ближе к 2030 году.