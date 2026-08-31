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НАТО и ЕС давят на две страны, чтобы они передали Украине ракеты для Patriot, - СМИ

21:48 31.08.2026 Пн
2 мин
Союзники ищут дополнительные перехватчики на фоне усиления атак РФ
aimg Мария Науменко
НАТО и ЕС давят на две страны, чтобы они передали Украине ракеты для Patriot, - СМИ фото: система ПВО Patriot (Getty Images)
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НАТО и ЕС пытаются убедить две европейские страны передать Украине ракеты Patriot. Речь идет об Испании и Греции, у которых есть значительные запасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Испания и Греция имеют одни из самых больших запасов перехватчиков Patriot среди союзников Украины. Особый интерес для Киева и его партнеров представляют ракеты PAC-2.

По данным Bloomberg, ответные призывы к Мадриду и Афинам звучали еще летом.

По словам представителя ЕС, вопрос о помощи Украине должны обсудить министры обороны и иностранных дел ЕС во время встречи в Дублине. К переговорам также присоединятся представители Украины, Великобритании, Норвегии, Исландии и Швейцарии.

Почему страны не спешат с передачей

Греция была среди первых государств, передавших Украине боеприпасы после начала полномасштабного вторжения России. В то же время Афины оказывали сопротивление давлению передачи ракет Patriot.

Греческие власти объясняют это необходимостью хранить достаточные запасы вооружения для собственной обороны на фоне длительного соперничества с Турцией.

Испания ранее заявляла, что в 2026 году предоставит Украине военную помощь в 1 млрд евро. В то же время, представитель правительства Греции и представитель Министерства обороны Испании отказались комментировать Bloomberg нынешние переговоры.

Тем временем Европа столкнулась с дефицитом ракет для Patriot из-за их активного использования во время войны США с Ираном. Часть американских запасов из Европы была переброшена на Ближний Восток.

В то же время в НАТО и Пентагоне отрицают критическую ситуацию. Восстановление запасов может продолжаться годами, а существенное пополнение ожидается ближе к 2030 году.

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