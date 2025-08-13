ua en ru
США тайно встраивают трекеры в чипы ИИ, чтобы разоблачить их попадание в Китай, - Reuters

США, Среда 13 августа 2025 16:33
США тайно встраивают трекеры в чипы ИИ, чтобы разоблачить их попадание в Китай, - Reuters Фото: США отслеживают поставки чипов ИИ в Китай (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Власти США тайно монтируют устройства слежения в партии чипов искусственного интеллекта, чтобы выявлять их незаконную перенаправку в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам двух анонимных лиц, непосредственно знакомых с ранее неизвестной тактикой правоохранительных органов, власти США тайно разместили устройства отслеживания местонахождения в целевых партиях передовых чипов, которые, по их мнению, имеют высокий риск незаконной перенаправки в Китай.

Эти меры направлены на выявление чипов искусственного интеллекта, перенаправляемых в места назначения, на которые распространяются экспортные ограничения США, и применяются только к отдельным расследуемым поставкам.

Эти действия показывают, как далеко зашли США, чтобы обеспечить соблюдение ограничений на экспорт микросхем против Китая, даже несмотря на то, что администрация Трампа стремилась ослабить некоторые ограничения на доступ Китая к передовым американским полупроводникам.

По словам людей, которые отказались назвать свои имена, трекеры могут помочь в построении дел против лиц и компаний, которые получают прибыль от нарушения экспортного контроля США.

В общем, трекеры местонахождения - это многолетний следственный инструмент, который используются правоохранительными органами США для отслеживания товаров, на экспорт которых распространяются ограничения, таких как детали самолетов. По словам одного источника, в последние годы их использовали для борьбы с незаконной утечкой полупроводников.

В то же время пять других людей, которые активно участвуют в цепочке поставок серверов с искусственным интеллектом, говорят, что им известно об использовании трекеров в поставках серверов от таких производителей, как Dell и Super Micro, к которым относятся чипы от Nvidia, и AMD.

Источники также отметили, что трекеры обычно скрыты в упаковке серверов. Они не знали, какие стороны участвовали в их установке и где вдоль маршрута доставки они были размещены.

По словам источников, обычно участвует Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, которое контролирует экспортный контроль и правоприменение, а также могут участвовать Служба расследований внутренней безопасности и Федеральное бюро расследований.

Соглашение Трампа

Заметим, что на днях Nvidia и AMD заключили необычное соглашение с администрацией президента Дональда Трампа, согласившись отдавать правительству США 15% от доходов с продажи определенных чипов в Китае.

Это стало условием для получения экспортных лицензий на китайский рынок.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп отменил пошлины на смартфоны и компьютеры, а также глава Белого дома твердо верит в то, что производство iPhone можно перенести в США.

Стоит также отметить, что Китай требует от США ослабления экспортных ограничений на высокоскоростные микросхемы памяти (HBM), являющиеся ключевым компонентом для создания чипов искусственного интеллекта.

