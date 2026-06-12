США тайно готовили захват обогащенного урана Ирана, но Трамп дал заднюю, - CNN

Тайный план США

По словам источников издания, председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Дэну Кейну в прошлом месяце пришлось срочно возвращаться в США с заседания высокопоставленных чиновников НАТО в Брюсселе, чтобы лично выслушать брифинг о планах американских военных силой захватить обогащенный уран Ирана.

Один из собеседников CNN уточнил, что после этого Кейн представил варианты проведения такой операции Трампу.

Однако, как сообщили источники журналистов, американский лидер поставил операцию на паузу из-за предупреждений о том, что такие действия, скорее всего, вызовут серьезный ответ со стороны Ирана, приведет к затягиванию войны и дальнейшей дестабилизации мировой экономики. Трамп был обеспокоен возможными значительными потерями среди американских солдат.

Планирование операции велось на фоне заявлений Трампа о том, что США и Иран приближаются к соглашению по открытию Ормузского пролива и завершению переговоров по ядерной программе Ирана.

Собеседники CNN отметили, что физическое извлечение урана из подземных тоннелей Фордо, Натанза и Исфахана потребовало бы привлечения сотен бойцов спецназа и фактического полномасштабного вторжения.

Военные оценили риски для армии США как "высокие или экстремальные". Сам Трамп отнесся к идее скептически, заявив, что никто не сможет добраться до материала под горами.

Тегеран готовил экономический "ядерный вариант"

По данным источников издания, Иран в свою очередь разрабатывал серьезный экономический ответ в случае провала переговоров и продолжения войны.

Тегеран хотел заставить йеменских хуситов закрыть Баб-эль-Мандебский пролив - ключевую морскую артерию мировой торговли и важный маршрут, который использовался как альтернативный путь на фоне месяцев нестабильности в Ормузском проливе.