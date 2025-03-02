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США и Украина должны вернуться за стол переговоров вместе с европейцами, - Науседа

Воскресенье 02 марта 2025 15:40
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США и Украина должны вернуться за стол переговоров вместе с европейцами, - Науседа Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что США и Украине нужно вернуться за стол переговоров. Но за ним должны присутствовать и лидеры европейских стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Науседы в соцсети Х.

Перед саммитом в Лондоне Науседа встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и представителями еще двух балтийских государств - Эстонии и Латвии. Итогами встречи президент Литвы поделился в соцсети.

"Мы должны прилагать все усилия для сохранения прочной трансатлантической связи. США и Украина должны вернуться за стол переговоров вместе с европейцами", - отметил Науседа.

Также президент Литвы поддержал слова премьер-министра Польши Дональда Туска относительно приоритетности восточного фланга НАТО.

"Безопасность восточного фланга НАТО - в приоритете. Обеспечение мира в Европе - возможный элемент гарантий безопасности для Украины", - подытожил Науседа.

Напомним, на брифинге перед вылетом в Лондон Туск указал на необходимость усиления восточного фланга Североатлантического альянса. Он отметил, что на саммите будет призывать, чтобы европейских войск в Финляндии, балтийских странах и Польше стало больше.

"Вдумайтесь, как это звучит: 500 млн европейцев просят 300 млн американцев, чтобы они их защитили от 130 млн россиян", - заявил Туск.

Саммит в Лондоне

Сегодня, 2 марта, в Лондоне состоится саммит по Украине, который созывает премьер-министр Британии Кир Стармер. На нем будет присутствовать президент Владимир Зеленский, который прилетел в Лондон накануне.

В саммите также примут участие лидеры Франции, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии, глава МИД Турции, генсек НАТО, президенты Еврокомиссии и Евросовета.

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