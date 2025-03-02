Позиция США по войне в Украине "не такая однозначная", как у Польши, - Туск
Позиция США по войне РФ против Украины "не такая однозначная", как в Польше. Эту "дилемму" нужно преодолеть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска, которого цитирует The Guardian и BBC.
Туск дал небольшой брифинг в аэропорту перед вылетом в Лондон на саммит по Украине. Он отметил, что ситуация сложная, и существует "определенная дилемма" в том, что позиция США "не такая однозначная, как наша в вопросе Украины и России".
"Но мы должны эту дилемму преодолеть", - заявил премьер, добавив, что Польша имеет прекрасные отношения с США и будет укреплять их.
Туск подчеркнул, что на фоне последних событий в течение прошлых недель Европа проснулась. Он отметил, что на саммите будет призывать, чтобы европейских войск на восточном фланге ЕС, в Финляндии, балтийских стран и Польши, стало больше.
"Вдумайтесь, как это звучит: 500 млн европейцев просят 300 млн американцев, чтобы они их защитили от 130 млн россиян", - заявил Туск.
Саммит в Лондоне
В воскресенье, 2 марта, в Лондоне состоится саммит по Украине, который созывает премьер-министр Британии Кир Стармер.
В саммите примет участие президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры Франции, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии, глава МИД Турции, генсек НАТО, президенты Еврокомиссии и Европейского совета.
Как ранее сообщило Sky News, страны Балтии были "недовольны" тем, что их не пригласили на саммит по Украине.
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