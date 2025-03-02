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США та Україна повинні повернутися за стіл переговорів разом з європейцями, - Науседа

Неділя 02 березня 2025 15:40
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США та Україна повинні повернутися за стіл переговорів разом з європейцями, - Науседа Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що США та Україні потрібно повернутися за стіл переговорів. Але за ним мають бути присутні й лідери європейських країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Науседи в соцмережі Х.

Перед самітом у Лондоні Науседа зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та представниками ще двох балтійських держав - Естонії та Латвії. Підсумками зустрічі президент Литви поділився у соцмережі.

"Ми повинні докладати всіх зусиль для збереження міцного трансатлантичного зв’язку. США та Україна повинні повернутися за стіл переговорів разом з європейцями", - зазначив Науседа.

Також президент Литви підтримав слова прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска щодо пріоритетності східного флангу НАТО.

"Безпека східного флангу НАТО - у пріоритеті. Забезпечення миру в Європі - можливий елемент гарантій безпеки для України", - підсумував Науседа.

Нагадаємо, на брифінгу перед вильотом до Лондона Туск вказав на необхідність посилення східного флангу Північноатлантичного альянсу. Він зазначив, що на саміті буде закликати, щоб європейських військ у Фінляндії, балтійських країнах та Польщі побільшало.

"Вдумайтесь, як це звучить: 500 млн європейців просять 300 млн американців, щоб вони їх захистили від 130 млн росіян", - заявив Туск.

Саміт у Лондоні

Сьогодні, 2 березня, у Лондоні відбудеться саміт щодо України, який скликає прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. На ньому буде присутній президент Володимир Зеленський, який прилетів до Лондона напередодні.

У саміті також візьмуть участь лідери Франції, Німеччини, Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії, глава МЗС Туреччини, генсек НАТО, президенти Єврокомісії та Євроради.

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