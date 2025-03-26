США и Украина могут подписать сделку о редкоземах на следующей неделе, - Бессент

"Мы передали (Украине - ред.) готовый документ об экономическом партнерстве. В настоящее время он рассматривается украинцами, и мы надеемся, что на следующей неделе начнутся полноценные обсуждения и, возможно, даже будут поставлены подписи", - рассказал он.

По словам Бессента, первоначальный проект соглашения, которое Украина и США могли подписать в конце февраля, был изложен на четырех страницах. Но Вашингтон воспользовался моментом, чтобы "перейти к завершенному соглашению".

"Поэтому я уверен, что мы быстро продвинемся и подпишем его", - добавил министр финансов.