США та Україна можуть підписати угоду про рідкісноземи наступного тижня, - Бессент

"Ми передали (Україні - ред.) готовий документ про економічне партнерство. Наразі його розглядають українці, і ми сподіваємося, що наступного тижня почнуться повноцінні обговорення і, можливо, навіть будуть поставлені підписи", - розповів він.

За словами Бессента, початковий проєкт угоди, яку Україна і США могли підписати наприкінці лютого, був викладений на чотирьох сторінках. Але Вашингтон скористався моментом, щоб "перейти до завершеної угоди".

"Тому я впевнений, що ми швидко просунемося і підпишемо її", - додав міністр фінансів.