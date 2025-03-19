США и Россия скоро продолжат переговоры о прекращении огня в Украине, - Уолтц

Уолтц заявил, что договорился со своим российским коллегой Юрием Ушаковым о том, что стороны проведут дальнейшие переговоры в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Встреча, по его словам, будет направлена на "расширение частичного прекращения огня", которого американский президент США Дональд Трамп добился от России.

"Я говорил сегодня с моим российским коллегой Юрием Ушаковым об усилиях президента Трампа, направленных на прекращение войны в Украине. Мы договорились, что наши технические команды встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на имплементации и расширении частичного прекращения огня, которого президент Трамп добился от России", - пояснил советник.