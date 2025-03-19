США та Росія скоро продовжать переговори щодо припинення вогню в Україні, - Волц

США та Росія продовжать переговори щодо припинення вогню в Україні найближчими днями. Зустріч сторін відбудеться в Саудівській Аравії.
Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Волц заявив, що домовився зі своїм російським колегою Юрієм Ушаковим про те, що сторони проведуть подальші переговори в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Зустріч, за його словами, буде спрямована на "розширення часткового припинення вогню", якого американський президент США Дональд Трамп домігся від Росії.
"Я говорив сьогодні з моїм російським колегою Юрієм Ушаковим про зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення війни в Україні. Ми домовилися, що наші технічні команди зустрінуться в Ер-Ріяді найближчими днями, щоб зосередитися на імплементації та розширенні часткового припинення вогню, якого президент Трамп домігся від Росії", - пояснив радник.
Нагадаємо, що лише вчора, 18 березня, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Головною темою обговорень стало завершення війни Російської Федерації проти України.
Під час переговорів Путін запевнив Трампа, що він нібито наказав своїм військовим припинити удари по енергетичній інфраструктурі України на 30 днів.
Зауважимо, що всупереч цьому, вчора, 18 березня, пізно ввечері російський дрон вдарив по лікарні в Сумах.
Раніше сьогодні радник президента США з нацбезпеки заявив, що влада США вважає російського диктатора Володимира Путіна жорсткою людиною.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.