США та Росія скоро продовжать переговори щодо припинення вогню в Україні, - Волц

Волц заявив, що домовився зі своїм російським колегою Юрієм Ушаковим про те, що сторони проведуть подальші переговори в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Зустріч, за його словами, буде спрямована на "розширення часткового припинення вогню", якого американський президент США Дональд Трамп домігся від Росії.

"Я говорив сьогодні з моїм російським колегою Юрієм Ушаковим про зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення війни в Україні. Ми домовилися, що наші технічні команди зустрінуться в Ер-Ріяді найближчими днями, щоб зосередитися на імплементації та розширенні часткового припинення вогню, якого президент Трамп домігся від Росії", - пояснив радник.