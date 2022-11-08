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США и Россия готовятся возобновить переговоры по контролю над ядерным оружием

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США, Россия, Вторник 08 ноября 2022 23:00
США и Россия готовятся возобновить переговоры по контролю над ядерным оружием Фото: США и Россия готовятся возобновить переговоры по контролю над ядерным оружием (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия и США готовятся в течение следующих недель встретиться для обсуждения возобновления инспекций объектов атомного оружия в рамках нового Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Соответствующие переговоры были приостановлены с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Представитель Государственного департамента США подтвердил подготовку заседания двусторонней консультативной комиссии, но отказался сообщить, когда и где оно состоится. Он добавил, что США надеются на конструктивную сессию.

При этом два источника издания в Москве заявили, что вероятным местом встречи может быть египетский Каир. В Женеве заседание комиссии Россия провести не хочет, поскольку Швейцария присоединилась к санкциям против нее в связи с полномасштабной агрессией.

Двусторонняя консультативная комиссия, которая занимается практическими вопросами выполнения СНВ-3, последний раз собиралась в Женеве в октябре 2021 года. После начала полномасштабного вторжения РФ США приостановили ее работу.

Ожидается, что на заседании комиссии американская сторона поднимет вопрос возобновления инспекций. В августе Россия не допустила американских инспекторов на свои ядерные объекты, ссылаясь на визовые ограничения для россиян, которые, по ее словам, делают невозможным их доступ в США

В Москве ранее призвали к возобновлению широкого диалога с США, в том числе и по договору, который заменит действующий Договор о СНВ. США в свою очередь заявили, что это невозможно, пока не возобновятся инспекции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 8 августа власти России решили приостановить инспекцию ядерных объектов РФ Соединенными Штатами. Такая возможность предусмотрена Договором о сокращении наступательных вооружений между странами.

Также раньше мы писали, что Соединенные Штаты и Россия могут возобновить переговоры о проведении инспекций в рамках договора о сокращении наступательного вооружения (ДСНВ).

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