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США і Росія можуть відновити інспекції в рамках Договору СНО, - Держдеп

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Вашингтон, Четвер 25 серпня 2022 18:59
США і Росія можуть відновити інспекції в рамках Договору СНО, - Держдеп Фото: заступник держсекретаря США Бонні Дженкінс (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Константин Широкун

Сполучені Штати і Росія можуть відновити переговори про проведення інспекцій в рамках договору про скорочення наступального озброєння (ДСНО).

Про це на онлайн-брифінгу заявила заступник державного секретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Думаю, ми всі усвідомлюємо, що обговорення між США і Росією про подальші дії у зв'язку з договором СНО-III не проводяться прямо зараз через ситуацію, з якою ми маємо справу. І ці переговори будуть продовжуватися в майбутньому, коли ситуація буде для цього слушною", – заявила Дженкінс.

Нагадаємо, що договір між РФ і США про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО, або СНО-III) – це двосторонній договір про подальше взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь.

Договором передбачено скорочення для кожної зі сторін ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, а міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників – до 700 одиниць.

Документ був підписаний президентами Дмитром Медведєвим і Бараком Обамою 8 квітня 2010 року в Празі і набув чинності 5 лютого 2011 року, змінивши договір СНО-I, що закінчився в грудні 2009 року.

Раніше в Кремлі заявили, що не розглядають можливість продовження договору між Росією і США про подальше взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь (ДСНВ). На даний момент між РФ і США немає ніяких відносин.

Водночас, посол РФ в США Анатолій Антонов запропонував Вашингтону приступити до переговорам по розробці договору, який прийде на зміну СНО-3. Держдеп раніше говорив про зацікавленість у продовженні договору після 2026 року.

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