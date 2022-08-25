США і Росія можуть відновити інспекції в рамках Договору СНО, - Держдеп

Сполучені Штати і Росія можуть відновити переговори про проведення інспекцій в рамках договору про скорочення наступального озброєння (ДСНО).

Про це на онлайн-брифінгу заявила заступник державного секретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

"Думаю, ми всі усвідомлюємо, що обговорення між США і Росією про подальші дії у зв'язку з договором СНО-III не проводяться прямо зараз через ситуацію, з якою ми маємо справу. І ці переговори будуть продовжуватися в майбутньому, коли ситуація буде для цього слушною", – заявила Дженкінс.

Нагадаємо, що договір між РФ і США про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО, або СНО-III) – це двосторонній договір про подальше взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь.

Договором передбачено скорочення для кожної зі сторін ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, а міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників – до 700 одиниць.

Документ був підписаний президентами Дмитром Медведєвим і Бараком Обамою 8 квітня 2010 року в Празі і набув чинності 5 лютого 2011 року, змінивши договір СНО-I, що закінчився в грудні 2009 року.