США и РФ начали новую встречу в Саудовской Аравии: что известно

Обновлено 09:20. Как передают прокремлевские СМИ, встреча будет закрытой. Журналистов якобы попросили покинуть отель The Ritz-Carlton, где будут проходить переговоры.

Что обсудят США и РФ

Как накануне стало известно, делегация США по итогам переговоров в Эр-Рияде стремится заключить соглашение с представителями Украины и России о прекращении огня в Черном море, чтобы обеспечить свободное судоходство.

Reuters со ссылкой на источник пишет, что после переговоров США и Украины 23 марта, американцы планируют провести переговоры с россиянами сегодня, 24 марта. Белый дом заявляет, что целью разговора станет достижение прекращения огня в Черном море.

Вместе с тем, как ожидается, стороны обсудят "линию контроля" между двумя странами, которую источник Reuters охарактеризовал как "меры по контролю, поддержанию мира, замораживанию линий там, где они есть". По словам собеседника издания, обсуждаются "меры по укреплению доверия", в частности возвращение украинских детей, украденных Россией.

Кто представляет делегации

Американскую делегацию на этот раз возглавляют: старший директор Совета национальной безопасности Белого дома Эндрю Пик и высокопоставленный чиновник Госдепартамента США Майкл Антон.

От россиян представлены: председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин. Он долгое время работал в МИД РФ. Еще один участник российской делегации - генерал Сергей Беседа, который ранее возглавлял 5-ю службу ФСБ России, которая занимается оперативной информацией и международными делами. Сейчас он - советник главы ФСБ.

Напомним, что сегодняшние переговоры между США и РФ происходят после того, как американцы провели переговоры с украинской стороной в воскресенье, 23 марта. Впрочем, не исключено, что сегодня возможны и дополнительные консультации с Украиной.

До этого, специальный посланник президента США в Украине Кит Келлог заявлял, что на переговорах в Эр-Рияде американцы отдельно будут общаться с украинской и российской делегациями в рамках так называемой "челночной дипломатии". При этом, как заявлял спикер украинского МИД Георгий Тихий, прямых контактов Украины с РФ не предвидится.

Что касается вчерашних американо-украинских переговоров в Эр-Рияде, они продолжались около пяти часов. Как рассказал министр обороны Рустем Умеров (один из участников делегации), "разговор был конструктивным и содержательным", был обсужден ряд технических вопросов, в частности предложения по защите энергетических объектов и критической инфраструктуры.

Добавим, что новые встречи в рамках США-Украина и США-Россия происходят на фоне попытки Трампа достичь всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня. На это предложение согласилась Украина. Но при условии, что на соответствующий шаг пойдет и РФ.

Однако в Кремле же заявили о временном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Впрочем, несмотря на заявления Москвы, она продолжает воздушный террор против украинских городов.

Как заявил президент Владимир Зеленский во время вчерашнего видеообращения, 11 марта 2025 года было предложено безусловное прекращение огня в Украине, однако Россия "затягивает войну".