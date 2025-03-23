Встреча в Эр-Рияде завершилась. Умеров назвал ключевой вопрос переговоров

Украинская и американская делегации завершили встречу в Саудовской Аравии. Разговор между сторонами был конструктивным.

Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Разговор был конструктивным и содержательным - обсудили ключевые вопросы, в частности в энергетической сфере", - говорится в сообщении.

Умеров отметил, что задача президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, чтобы достичь достойного и длительного мира для нашего государства, людей, а значит и для всей Европы.

"Мы работаем над тем, чтобы это стало реальностью", - резюмировал он.

Отметим, что перед встречей Умеров писал, что на столе по переговорам лежат предложения для безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.