Ужесточение санкций в конце 2023 года ударило по нефтяным доходам Кремля, - Минфин США

Дополнительные меры, введение США для контроля потолка на российскую нефть, снизило цену, которую Россия может получить за свою нефть на мировых рынках, и сокращает доходы Кремля для войны с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как сообщил представитель Минфина США, скидка на российскую нефть сорта Urals к международному эталону Brent выросла примерно на 40% с тех пор, как США начали ужесточать соблюдение ценового ограничения стран "Большой семерки", наложив санкции на танкеры, подозреваемые в перевозке российской нефти по цене выше 60 долларов за баррель.

Ценовой лимит, введенный странами "Большой семерки", Европейским Союзом и Австралией, запрещает использование западных морских услуг, таких как страхование, маркировка и транспортировка, когда танкеры перевозят российскую нефть по цене 60 долларов за баррель или выше. Запад ввел этот механизм после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

По словам чиновника, скидка на российскую нефть марки Ural к Brent увеличилась с примерно 13 долларов за баррель в октябре до примерно 18,50 долларов за баррель.

С октября Министерство финансов США ввело санкции примерно в отношении восьми танкеров, подозреваемых в нарушении ценового лимита.

Более широкая скидка является "значимой связью с тем фактом, что рынок становится более восприимчивым к нашим действиям по обеспечению соблюдения и соблюдению требований в отношении ценового предела", сказал представитель Минфина на условиях анонимности.

Поступления от продажи нефти и газа в федеральный бюджет России в прошлом году упали примерно на 24% до 8,822 трлн рублей (99,4 млрд долларов), показали данные российского Минфина, после падения цен на нефть и сокращения продаж газа в Европу.

Однако Москва заявила, что ожидает восстановления доходов до 11,5 триллионов рублей в 2024 году, поскольку России удалось перенаправить нефть, которую она раньше продавала в Европу, в Китай и Индию.

В Министерстве финансов США заявляют, что перенаправление торговли нефтью и других расходов России на использование незападных услуг снижает ее доходы на ведение войны в Украине.

Ужесточение санкций

Напомним, санкции стран Запада привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай, в то время как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз примерно до 4-5% с примерно 40-45%.

Потоки нефти из России столкнулись с проблемами после ужесточения санкций США, направленных против торговцев и судоходных компаний. Признаки появились всего через несколько недель после того, как Министерство финансов США ввело самые масштабные санкции против российских нефтетрейдеров и государственной судоходной компании "Совкомфлот" с начала войны против Украины.