США и Южная Корея проведут масштабные военные учения на фоне угроз КНДР

На следующей неделе США и Южная Корея начнут масштабные совместные военные учения. Они пройдут с участием всех видов войск с целью укрепления готовности к противодействию новым угрозам КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Ежегодные учения "Щит свободы Ульчи" (UFS) будут проходить с 19 по 29 августа и включать в себя основные командно-штабные учения на основе компьютерного моделирования, а также одновременные полевые учения и учения по гражданской обороне.

Отмечается, что в этом году войска будут отрабатывать реагирование на угрозы со стороны КНДР во всех сферах, включая ракетные атаки, глушение GPS-сигналов, кибератаки и т.д. и внедрять опыт последних вооруженных конфликтов в мире. Наибольшее внимание союзники уделят укреплению своих возможностей для сдерживания и защиты от оружия массового поражения.

Помимо южнокорейских и американских войск к учениям присоединятся представители нескольких стран-членов командования ООН UNC, уполномоченного следить за соблюдением Сеулом и Пхеньяном перемирия, установленного после Корейской войны 1950-53 годов.

В то же время отмечается, что Северная Корея осуждает совместные учения союзников, называя их репетицией вторжения в КНДР. Пхеньян в ответ проводит свои военные маневры или испытания оружия. В то же время Вашингтон и Сеул отвергают подобные обвинения и отмечают, что их совместные учения носят оборонительный характер.