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США готовы запретить поставки российского урана, - FT

Понедельник 12 февраля 2024 14:19
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США готовы запретить поставки российского урана, - FT Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Валерия Полищук

Администрация президента США Джо Байдена изначально не поддерживала запрет на российское ядерное топливо после вторжения в Украину. Однако теперь Вашингтон намерен запретить поставки российского урана

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Ранее американский парк из 93 атомных электростанций сильно зависел от торговли. Почти два года западные производители накапливали запасы, а такие компании, как Urenco, французская Orano и американская Centrus, развивали цепочки поставок и наращивали производственные мощности.

Американская атомная отрасль ожидает, что запрет на российский импорт обогащенного урана будет введен в действие в этом году после того, как в декабре Палата представителей США проголосовала за эту меру двумя партиями.

Тимоти Фокс, аналитик ClearView Energy Partners, сказал, что поддержка запрета Институтом ядерной энергии предполагает, что "сейчас нет значимого риска для продолжения работы" электростанций, входящих в торговую ассоциацию.

По словам Бориса Шухта, гендиректора британо-нидерландской Urenco, атомная отрасль переживает подъем, которого не наблюдалось в течение 30 лет, в связи с необходимостью внедрения энергии без выбросов для достижения климатических целей и обеспечения энергетической безопасности после войны в Украине.

По его словам, развитие нового поколения так называемых малых модульных реакторов (SMRs), которые более эффективны, чем стандартные реакторы, и работают на энергии Халеу, также является движущей силой отрасли.

Санкции против ядерной отрасли РФ

Ранее сообщалось, что США планируют производить урановое топливо самостоятельно, чтобы уменьшить зависимость от России.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС наложить санкции на "Росатом" и атомную промышленность РФ

Помимо этого Конгресс США поддержал законопроект о запрете закупки ядерного топлива у России.

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