Палата представителей США проголосовала за запрет импорта урана из России

Палата представителей проголосовала за ограничение импорта обогащенного урана в Соединенные Штаты Америки из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Закон предполагает введение запрета на ввоз низкообогащенного урана через 90 дней после своего вступления в силу. Отмечается, что для вступления ограничения на импорт соответствующий законопроект еще должен одобрить Сенат США и президент Джо Байден.

Законопроект был внесен в Палату представителей 7 декабря. Предполагалось, что он должен быть рассмотрен в рамках ускоренной процедуры, для принятия которой требуется большинство в две трети голосов.

В законе допускается отмена запрета на ввоз урана, если будут отсутствовать другие источники для поддержания работы ядерных реакторов на территории страны. Министерство энергетики США также может по согласованию с госсекретарем и министром финансов выдать разрешение на импорт. Закон предполагает действие запрета на ввоз до конца 2040 года.

Отмечается, что большая часть урана, который используется на АЭС в США, импортируется. На уран из РФ ранее приходилось около 12% объемов рынка.

Санкции против ядерной сферы РФ

Президент Украины Владимир Зеленский еще в начале 2023 года призвал Евросоюз ввести санкции против российской ядерной отрасли.

Следует отметить, что "Росатом" является одним из главных поставщиков ядерного топлива для стран Европы, без которого невозможна работа атомных станций.

Недавно глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина предложила Евросоюзу решение о том, как перестать зависеть от российского ядерного топлива и ввести санкции против страны-агрессора. Но результата пока нет.