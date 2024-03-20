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Министр энергетики США призвала Конгресс запретить поставки российского урана

Вашингтон, Среда 20 марта 2024 17:45
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Министр энергетики США призвала Конгресс запретить поставки российского урана Фото: Дженнифер Грэнхолм, министр энергетики США (flickr by President of Ukraine)
Автор: Иван Носальский

Конгрессу Соединенных Штатов Америки необходимо ввести запрет на импорт урана из России. Это позволит направить сэкономленные средства на поддержку разработки американского топлива для ядерных реакторов.

Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Надеюсь, мы сможем ввести этот запрет (на импорт урана из России - ред.), чтобы разблокировать эти средства", - подчеркнула Грэнхолм.

Она отметила, что рассчитывает в этом вопросе на Конгресс США, поскольку нужно действовать оперативно.

Что предшествовало

Напомним, в прошлом году Палата представителей США поддержала законопроект о запрете импорта урана из России, который используют в качестве топлива для ядерных реакторов. Это была мера в ответ на полномасштабное вторжение российских оккупантов в Украину.

Но законопроект так и не прошел Сенат, что необходимо для того, чтобы он вступил в силу.

Такой запрет позволит выделить средства на расширение обогащения урана внутри страны и на производство специального уранового топлива - высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU). Оно необходимо для реакторов нового поколения.

Еще в прошлом месяце издание Financial Times написало о том, что Администрация президента США Джо Байдена готова ввести запрет на импорт урана из России. В начале полномасштабного вторжения в Украину такие меры принимать не хотели.

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