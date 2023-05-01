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Госдеп США о вступлении Украины в НАТО: поддерживаем политику открытых дверей

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Вашингтон, Понедельник 01 мая 2023 23:35
Госдеп США о вступлении Украины в НАТО: поддерживаем политику открытых дверей Фото: заместитель спикера Госдепа США Ведант Пател (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Константин Широкун

США поддерживают вступление Украины в НАТО, однако на нынешнем этапе Белый дом сосредоточен на поддержке нашего государства в противодействии российской агрессии.

Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Мы поддерживаем политику открытых дверей НАТО", - подчеркнул представитель Госдепартамента, отвечая на вопрос о поддержке США членства Украины в Североатлантическом альянсе.

По его словам, это решение очевидно должны принимать коллективно все страны НАТО. Но сейчас, по словам Патела, основной фокус внимания сосредоточен на поддержке Украины в войне против России.

"Это агрессия РФ, это российские атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру, Россия не уважает базовые основы Устава ООН, касающиеся территориальной целостности и суверенитета. Так что именно на этом мы продолжим сосредотачиваться", - подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в Североатлантический альянс требует союзного решения. Если бы решение о вступлении принимал бы действующий генсек НАТО, Украина уже вступила бы в Альянс.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины по праву в НАТО, поэтому в Альянсе обещают сделать все, чтобы это стало возможным.

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