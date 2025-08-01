США и НАТО разрабатывают механизм финансирования оружия для Украины: как он будет работать

Издание напомнило, что в июле президент США Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты будут предоставлять Украине оружие за деньги союзников по НАТО. Но подробностей о том, как это будет происходить, Трамп не раскрыл.

Сейчас США, НАТО и Украина разрабатывают новый механизм, сосредоточенный в первую очередь на поставках высокоприоритетного оружия. Украина будет определять приоритетность вооружения, которое нужно передать.

Со своей стороны, союзники по НАТО через координацию генерального секретаря Альянса Марка Рютте станут договариваться между собой об оплате или пожертвовании оружия из списка. Поставки будут разделены на транши примерно в 500 млн долларов каждый и будут делаться в соответствии со Списком приоритетных требований Украины (PURL).

Таким образом, союзники по НАТО планируют вооружить Украину на 10 миллиардов долларов. Хотя сроки поставок до сих пор остаются неопределенными.

"Это отправная точка, и это амбициозная цель, к которой мы стремимся. Сейчас мы движемся по этой траектории. Мы поддерживаем эти амбиции. Нам нужен такой объем", - сказал журналистам один из европейских чиновников.

Как будет работать механизм

Пожертвование Украине вооружения позволит значительно ускорить его поставки, обойдя бюрократические длительные процедуры в США. Но страна должна будет заплатить США авансом за быстрое пополнение переданного вооружения.

Деньги будут перечисляться на счета, принадлежащие американскому правительству. Это может быть спецсчет в Министерстве финансов США, или специальный фонд: точную структуру еще нужно определить.

Есть и другой путь: страна НАТО может просто заплатить Вашингтону через структуры Альянса, или напрямую передать деньги Пентагону в обмен на поставку Украине нужного оружия. В США считают, что это хорошо дополнит собственно американские усилия по поставке вооружений Украине.

"По словам двух источников, сейчас в рамках нового механизма ведутся переговоры по меньшей мере одного транша оружия для Украины, хотя неясно, уже были перечислены какие-то средства", - добавило издание.