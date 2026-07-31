США и Израиль задумали сухопутную блокаду Ирана, - The Telegraph

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху думают усилить экономическое давление на Иран. Есть несколько сценариев насчет наземной блокады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

США и Израиль могут заблокировать границы Ирана

По данным источников издания, во время встречи 28 июля в Овальном кабинете Трамп и Нетаньяху обсудили "кинетические и некинетические средства".

Один из вариантов: США и Израиль уговорят соседей Ирана и региональных партнеров усилить контроль или даже закрыть пограничные переходы. Это значительно ограничило бы импорт и экспорт страны.

"А что если бы просто заблокировать сухопутную границу? Предположим, Иран не сможет ничего ввезти и ничего вывезти. Тогда может произойти что угодно", - отметил высокопоставленный израильский чиновник.

Блокада может сосредоточиться на стратегических пограничных переходах на границе Ирана и Туркменистана - Инче-Борун и Сарахс, пишет издание.

В то же время реализация такого сценария потребует сотрудничества:

Ирака,

Турции,

Пакистана,

Афганистана,

Туркменистана,

Армении,

Азербайджана.

А участие в блокаде может иметь для них экономические последствия и повысить риск ответных ударов со стороны Ирана.

Что даст блокада

Блокада портов или ключевых пограничных переходов также могла бы ограничить возможности Ирана перевооружаться.

По данным медиа, Тегеран ожидает поставки из Пекина сотен переносных ЗРК Суда с китайскими грузами заходят в порты Бандар-Аббас и Чабахар на юге Ирана.

Трамп считает, пишет издание, что его нынешняя стратегия по открытию Ормузского пролива зашла в тупик.

По словам израильского чиновника, Трамп и Нетаньяху также рассмотрели три возможных сценария дальнейших действий:

заключение соглашения с Ираном,

продолжение морской блокады,

возобновление ударов.

При этом Нетаньяху не предпочел ни одного из них. А Трамп рассматривает разные варианты усиления давления, которые могли бы заставить Иран вернуться к переговорам, говорит источник.

Представитель Белого дома заявил: "Главнокомандующий располагает всеми вариантами".