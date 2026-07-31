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США та Iзраїль замислили сухопутну блокаду Ірану, - The Telegraph

16:47 31.07.2026 Пт
2 хв
Війна з Іраном переходить у нову фазу
aimg Олена Бджола
США та Iзраїль замислили сухопутну блокаду Ірану, - The Telegraph Фото: Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу задумали посилити економічний тиск на Іран. Є кілька сценаріїв щодо наземної блокади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

США та Ізраїль можуть заблокувати кордони Ірану

За даними джерел видання, під час зустрічі 28 липня в Овальному кабінеті Трамп і Нетаньягу обговорили "кінетичні та некінетичні засоби".

Один із варіантів: США та Ізраїль вмовлять сусідів Ірану й регіональних партнерів посилити контроль або навіть закрити прикордонні переходи. Це б значно обмежило імпорт та експорт країни.

"А що, якби просто заблокувати сухопутний кордон? Припустимо, Іран не зможе нічого ввезти й нічого вивезти. Тоді може статися що завгодно", - зауважив високопоставлений ізраїльський посадовець.

Блокада може зосередитися на стратегічних прикордонних переходах на кордоні Ірану й Туркменістану - Інче-Борун та Сарахс, пише видання.

Водночас реалізація такого сценарію потребуватиме співпраці:

  • Іраку,
  • Туреччини,
  • Пакистану,
  • Афганістану,
  • Туркменістану,
  • Вірменії,
  • Азербайджану.

А участь у блокаді може мати для них економічні наслідки й підвищити ризик ударів у відповідь з боку Ірану.

Що дасть блокада

Блокада портів або ключових прикордонних переходів могла б також обмежити можливості Ірану переозброюватися.

За даними медіа, Тегеран очікує на поставку з Пекіна сотень переносних ЗРК Судна з китайськими вантажами заходять до портів Бандар-Аббас і Чабахар на півдні Ірану.

Трамп вважає, пише видання, що його нинішня стратегія щодо відкриття Ормузької протоки зайшла в глухий кут.

За словами ізраїльського посадовця, Трамп і Нетаньягу також розглянули три можливі сценарії подальших дій:

  • укладення угоди з Іраном,
  • продовження морської блокади,
  • відновлення ударів.

При цьому Нетаньягу не віддав переваги жодному з них. А Трамп розглядає різні варіанти посилення тиску, які могли б змусити Іран повернутися до переговорів, каже джерело.

Представник Білого дому заявив: "Головнокомандувач має у своєму розпорядженні всі варіанти".

Нагадаємо, 29 липня дві іранські компанії і вісім танкерів потрапили під економічні обмеження США.

Раніше РБК-Україна писало, що Іран уклав угоду з Китаєм про постачання до 400 ПЗРК для посилення своєї ППО на тлі конфлікту зі США.

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