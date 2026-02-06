ua en ru
Пт, 06 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Нефть остро реагирует на противостояние США и Ирана, - Reuters

Пятница 06 февраля 2026 11:49
UA EN RU
Нефть остро реагирует на противостояние США и Ирана, - Reuters Фото: цены на нефть реагируют на противостояние США и Ирана (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сегодня, 6 февраля, мировые цены на нефть выросли более чем на 1% после резкого падения по результатам торгов предыдущего дня, ведь рынок очень сильно реагирует на ситуацию вокруг США и Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Нефтяной провал России: дефицит бюджета резко растет

Таким образом, цены на энергоносители направляются к своему первому недельному падению почти за два месяца, поскольку опасения относительно поставок уменьшились, а инвесторы сосредоточились на результатах переговоров между США и Ираном.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 78 центов, или 1,2%, до 68,33 доллара за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 80 центов, или 1,3%, до 64,09 доллара за баррель.

Тем не менее, Brent должна была завершить неделю со снижением на 3,3%, снизившись на 4,8% от максимумов конца января, тогда как WTI направлялась к недельному падению на 1,8% и 3,4% от почти шестимесячного максимума прошлого месяца.

Любая эскалация напряженности между Ираном и США может нарушить потоки нефти, поскольку примерно пятая часть мирового потребления проходит через Ормузский пролив между Оманом и Ираном.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Ирак экспортируют большую часть своей сырой нефти через этот пролив, как и Иран. Если переговоры между США и Ираном уменьшат перспективу конфликта в регионе, цены на нефть могут еще больше снизиться.

При худшем сценарии открытого противостояния между двумя государствами, цены на нефть и нефтепродукты могут существенно вырасти за считанные недели.

"Мы считаем, что геополитические опасения уступят место слабым фундаментальным показателям", - говорится в записке аналитиков Capital Economics.

Напомним, ранее Индийская компания Reliance Industries впервые после вступления в силу запрета ЕС на импорт продукции из российской нефти экспортировала авиационное топливо в Европу.

Также мы писали, что индийские нефтеперерабатывающие заводы стали чаще отказываться от российской нефти премиальных сортов из-за опасений вторичных санкций и проблем с проведением платежей.

В январе поступления России от экспорта нефти и газа уменьшились почти вдвое в годовом измерении и опустились до самой низкой отметки с июля 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАФТА Нафта
Новости
Кропивницкий под ракетным и дроновым ударом: в городе раздаются взрывы
Кропивницкий под ракетным и дроновым ударом: в городе раздаются взрывы
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ